صفارات الإنذار تدوي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية

وقبل قليل من ذلك صدر إنذار مماثل في مقاطعتي كييف وكيروفوغراد.
ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق من مساء الأحد في كل من مقاطعات سومي ودنيبروبتروفسك وتشيرنيغوف وخاركوف وبولتافا وجزء من مقاطعة تشيركاسي.
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