 
الإثنين 2025-01-13 02:19 ص
 

صفارات الإنذار تدوي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 13-01-2025 01:24 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات الخارطة الالكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلان الإنذار من الهجوم الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات في البلاد.

اضافة اعلان

 

ودوت صفارات الإنذار في كييف عند الساعة 23:15 مساء الأحد بتوقيت موسكو.

وقبل قليل من ذلك صدر إنذار مماثل في مقاطعتي كييف وكيروفوغراد.

ودوت صفارات الإنذار في وقت سابق من مساء الأحد في كل من مقاطعات سومي ودنيبروبتروفسك وتشيرنيغوف وخاركوف وبولتافا وجزء من مقاطعة تشيركاسي.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم جبل الرحمة في مدينة الخليل

ارشيفية

عربي ودولي صفارات الإنذار تدوي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات بالضفة وتعتقل عشرات الفلسطينيين

ارشيفية

عربي ودولي ليبيديف: مقتل ضابطين كبيرين من القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي

تعبيرية

فلسطين الاعلام العبري: إسرائيل متمسكة بمطلب عدم الالتزام بإنهاء الحرب

بلينكن

فلسطين بلينكن: نأمل في اتفاق بغزة قبل تنصيب ترامب

ارشيفية

عربي ودولي اليمن.. الحوثيون يعلنون ارتفاع قتلى انفجار 4 محطات غاز وسط البلاد إلى 17 شخصا

الفنانة المصرية نشوى مصطفى

فن ومشاهير "لا أريد التسول".. نشوى مصطفى تبرر ظهورها المبكر بعد وفاة زوجها



 




الأكثر مشاهدة