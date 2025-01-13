صفارات الإنذار تدوي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات الخارطة الالكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إعلان الإنذار من الهجوم الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من المقاطعات في البلاد.

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