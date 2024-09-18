صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بالجليل الغربي

03:48 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة بالجليل الغربي شمالي إسرائيل تحذيرا من سقوط صواريخ. اضافة اعلان





وأضاف المراسل أن صفارات الإنذار دوت في بلدات عدة بعضها لم يتم إخلاؤها في شمال إسرائيل.