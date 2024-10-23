 
الأربعاء 2024-10-23 10:24 م
 

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل للمرة الثانية اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 23-10-2024 08:54 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في وسط إسرائيل للمرة الثانية اليوم، وقال إنه تم رصد 4 صواريخ من لبنان باتجاه الوسط وجرى اعتراض بعضها.اضافة اعلان


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة الطيران المدني توقفت في مطار بن غوريون في تل أبيب.
 
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