صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل للمرة الثانية اليوم

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حركة الطيران المدني توقفت في مطار بن غوريون في تل أبيب.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل الرد الإسرائيلي على ايران.. تل أبيب تعلن استعدادها
-
رسميا.. حزب الله ينعى هاشم صفي الدين
-
تركيا: ضحايا في هجوم «إرهابي» على مقر شركة
-
أميركا.. 27 جمهورياً يعدون لإصدار قانون مكافحة اضطهاد إسرائيل بالأمم المتحدة
-
استشهاد 5 أشخاص بغارات إسرائيلية على بلدة صربين جنوب لبنان
-
أوربان: الاتحاد الأوروبي قاد الغرب إلى حرب ميؤوس منها
-
تحركات إسرائيلية قرب حدود مصر
-
فرنسا بصدد إرسال 3 من أصل 26 مقاتلة "ميراج 2000-5" إلى أوكرانيا