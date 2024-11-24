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صفارات الإنذار دوت أكثر من 500 مرة في إسرائيل

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 24-11-2024 09:12 م

الوكيل الإخباري-   أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري ان صفارات الإنذار دوت أكثر من 500 مرة منذ ساعات الصباح.

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وبينت أن قرابة 4 ملايين شخص دخلوا إلى الغرف المحصنة في إسرائيل منذ صباح اليوم.

 
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