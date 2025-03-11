صفارات الإنذار وانفجارات في مختلف أنحاء أوكرانيا

وفي الوقت ذاته أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مدينة بروفاري بمقاطعة كييف، وكذلك في مدينة أوديسا.
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