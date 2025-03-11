صفارات الإنذار وانفجارات في مختلف أنحاء أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات الخارطة الالكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن صفارات الإنذار دوت في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية، وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات.

اضافة اعلان

وأطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية في وقت متأخر من مساء الاثنين.