 
الثلاثاء 2025-03-11 04:10 ص
 

صفارات الإنذار وانفجارات في مختلف أنحاء أوكرانيا

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 11-03-2025 03:58 ص

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات الخارطة الالكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن صفارات الإنذار دوت في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية، وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات.

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وأطلقت صفارات الإنذار في العاصمة الأوكرانية في وقت متأخر من مساء الاثنين.

 

ودوت الصفارات أيضا في مقاطعات كييف وجيتومير وتشيرنيغوف وسومي وخاركوف وبولتافا وتشيركاسي وكيروفوغراد ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف وأوديسا.

وفي الوقت ذاته أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مدينة بروفاري بمقاطعة كييف، وكذلك في مدينة أوديسا.

 
 
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