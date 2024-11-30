 
السبت 2024-11-30 04:51 م
 

صفقة أسلحة أمريكية إلى تايوان بقيمة 387 مليون دولار

ت
أرشيفية
السبت، 30-11-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم السبت عن مبيعات أسلحة لتايوان، تشمل قطع غيار ودعم لطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" بتكلفة إجمالية تقدر قيمتها بـ 387 مليون دولار.

وذكرت وكالة الأنباء التايوانية "سي إن إيه" أن هذه الصفقة التي وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تايوان لبيع 18 نوعا من الأسلحة، هي السادسة منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تايوان بتاريخ 13 يناير الماضي.

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ومن جانبها قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها سلمت الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بأحدث مبيعات الأسلحة.


وأضافت الوكالة أن صفقة بيع الأسلحة المقترحة تتوافق مع القانون والسياسة الأمريكية، كما هو منصوص عليه في القانون العام 8-96.


ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم الأسلحة عام 2025.


وأفادت وسائل الإعلام التايوانية منتصف أكتوبر الماضي بأن الولايات المتحدة عقدت صفقة مع تايوان لتوريد نحو ألف طائرة مسيرة للجزيرة بقيمة 163.7 مليون دولار.


وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في يونيو الماضي أنها تعتزم توريد الطائرات المسيرة لتايوان التي يجب أن تحصل كذلك على منصات الإطلاق وأنظمة الإدارة ووسائل النقل، إضافة إلى تدريب الكوادر وتقديم قطع الغيار وخدمات الصيانة.

 

RT

 
gnews

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