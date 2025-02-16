 
الأحد 2025-02-16 08:41 ص
 

صفقة ترامب لدعم زيلينسكي.. الموارد الأوكرانية مقابل سداد قيمة المساعدات السابقة

الرئيس الأوكراني زيلينسكي
الرئيس الأوكراني زيلينسكي
الأحد، 16-02-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز إلى أن الصفقة التي عرضتها واشنطن على أوكرانيا تنص على استغلال مواردها الطبيعية لسداد قيمة الأموال والمساعدات الأمريكية التي تسلمتها، دون أن تشمل أي دعم جديد.اضافة اعلان


ووفقًا للصحيفة، فإن "الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصت فقط على حصول الولايات المتحدة على موارد أوكرانيا مقابل المساعدات العسكرية السابقة، ولم تتضمن أي مقترحات لمساعدات مستقبلية".

وقال مسؤول أوكراني كبير للصحيفة إن كييف "تحاول التفاوض على صفقة أفضل".

وأضافت الصحيفة أن زيلينسكي مهتم أيضًا بإشراك دول أخرى والاتحاد الأوروبي في استغلال الموارد الطبيعية في أوكرانيا.

ورفض زيلينسكي مؤخرًا التوقيع على الاتفاق الذي سلمه له وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.

وقال زيلينسكي لاحقًا إنه رفض طلب نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، التوقيع على اتفاقية الموارد المعدنية مع واشنطن. وذكرت المصادر أن ترامب أراد من زيلينسكي التوقيع على الاتفاق الذي أحضره بيسنت معه إلى أوكرانيا قبل عودته إلى واشنطن.

وفي يوم الجمعة، ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن أعضاء في الكونغرس، أن مسؤولين أمريكيين عرضوا على زيلينسكي منح الولايات المتحدة 50% من الموارد المعدنية التي لم يتم استخراجها بعد في أوكرانيا.

يُذكر أن زيلينسكي أبدى استعداده في وقت سابق للعمل مع ترامب لتزويد الولايات المتحدة بالموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن، مقابل استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

روسيا اليوم
 
gnews

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