صفقة صواريخ بـ 3.5 مليار دولار للسعودية قبيل زيارة ترامب

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية هذه المعلومات في بيان صدر أمس الأول.
وتأتي هذه الصفقة قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، في أول جولة خارجية له منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير الماضي. وقد اعتبر مراقبون في صحف أمريكية، أن اختيار ترامب للسعودية كوجهة أولى يعكس متانة العلاقات بين البلدين.
عكاظ
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