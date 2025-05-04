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صفقة صواريخ بـ 3.5 مليار دولار للسعودية قبيل زيارة ترامب

علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
 
الأحد، 04-05-2025 09:07 ص
الوكيل الإخباري-   أبلغت وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الكونغرس، يوم الجمعة، بموافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة بيع صواريخ جو – جو متوسطة المدى من طراز AIM-120C-8K إلى المملكة العربية السعودية، بقيمة تقديرية تصل إلى 3.5 مليار دولار.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية هذه المعلومات في بيان صدر أمس الأول.

وتأتي هذه الصفقة قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، في أول جولة خارجية له منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير الماضي. وقد اعتبر مراقبون في صحف أمريكية، أن اختيار ترامب للسعودية كوجهة أولى يعكس متانة العلاقات بين البلدين.

عكاظ
 
gnews

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