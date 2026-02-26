الخميس 2026-02-26 08:44 ص

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد السوري يواصل تعافيه مع تسارع ملحوظ في نشاطه

الوكيل الإخباري-   قال صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد السوري يواصل تعافيه مع تسارع ملحوظ في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة، مدعوما بتحسن شعور المستهلكين والمستثمرين، واستمرار عودة اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء وهطل الأمطار، إلى جانب إعادة اندماج سوريا الإقليمي بشكل مطرد.اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان صادر في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق خلال الفترة بين 15 و19 شباط الحالي، في إطار برنامج تعاون مكثف مع سوريا بهدف تقييم الوضع الاقتصادي، ومناقشة التقدم المحرز في الإصلاحات الاقتصادية، وأولويات السياسات وبناء القدرات للمرحلة المقبلة.

وأشار رئيس البعثة، رون فان رودن، إلى أن الاقتصاد السوري يواصل إظهار بوادر تعافٍ مع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي، نتيجة تحسن الثقة، ورفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وإعادة اندماجها تدريجيا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، لافتا النظر إلى أن التقدم نحو المصالحة الوطنية، واستمرار عودة اللاجئين، وزيادة إمدادات الكهرباء وهطل الأمطار، إضافة إلى مشاريع استثمارية جديدة كبيرة، تبشر بآفاق نمو واعدة لعام 2026 وما بعده.

وبيّن البيان أن البيانات الأولية تشير إلى اختتام موازنة الحكومة المركزية لعام 2025 بفائض طفيف، مع تركيز الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع مستوى الأجور، وذلك من خلال ترشيد الإنفاق بما يتناسب مع الموارد المتاحة، وامتناع وزارة المالية عن التمويل من المصرف المركزي، وهو ما يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات السابقة.
 
 


