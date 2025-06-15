صواريخ إيران تحقق عدة إصابات مباشرة بإسرائيل وتشعل حرائق

الوكيل الإخباري- افادت القناة الـ12 الإسرائيلية ان تقارير عن سقوط صواريخ في عدة أنحاء من إسرائيل.

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واكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة عدد من الإسرائيليين في حيفا.



واضاف الإسعاف الإسرائيلي انه تعامل مع 3 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا.



من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي انه تم سقوط صاروخ في حيفا وإصابة مباشرة لمبنى شرق تل أبيب.