الأحد 2025-06-15 10:43 م
 

صواريخ إيران تحقق عدة إصابات مباشرة بإسرائيل وتشعل حرائق

صواريخ
صواريخ
 
الأحد، 15-06-2025 09:23 م

الوكيل الإخباري-   افادت القناة الـ12 الإسرائيلية ان  تقارير عن سقوط صواريخ في عدة أنحاء من إسرائيل.

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واكد الإسعاف الإسرائيلي إصابة عدد من الإسرائيليين في حيفا.


واضاف الإسعاف الإسرائيلي انه تعامل مع 3 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا.


من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي انه تم سقوط صاروخ في حيفا وإصابة مباشرة لمبنى شرق تل أبيب.

 

وبينت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية "إصابة مباشرة في مبنيين سكنيين بلواء الساحل وأخرى في مبنى سكني بلواء الجنوب".

 
gnews

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