صواريخ حزب الله تصيب أهدافا في حيفا

07:19 م

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الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة مبنى في حيفا في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من لبنان، كما قالت إن مرآبا للمركبات في كريات يام بخليج حيفا تضرر في الرشقة الصاروخية الأخيرة. اضافة اعلان





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مركبة احترقت في المنطقة نفسها إثر القصف من لبنان، دون التبليغ عن إصابات.