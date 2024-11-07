 
الخميس 2024-11-07 09:01 م
 

صواريخ حزب الله تصيب أهدافا في حيفا

شعار حزب الله
حزب الله
الخميس، 07-11-2024 07:19 م
الوكيل الإخباري-   أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة مبنى في حيفا في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من لبنان، كما قالت إن مرآبا للمركبات في كريات يام بخليج حيفا تضرر في الرشقة الصاروخية الأخيرة.اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مركبة احترقت في المنطقة نفسها إثر القصف من لبنان، دون التبليغ عن إصابات.
 
gnews

أحدث الأخبار

بلدية غرب إربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تنذر 40 منشأة وتخالف 38 خلال تشرين الأول الماضي

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تنبيهات من الارصاد بخصوص طقس الجمعة

سيارة اسعاف

فلسطين الدفاع المدني بغزة: طواقمنا شمال القطاع ليس لديها إمكانيات

غالانت

عربي ودولي وزير جيش الاحتلال المقال: السنوار رفض إبرام صفقة مقابل الخروج من غزة

كتائب القسام

فلسطين القسام تعلن قتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال شمال القطاع

ارشيفية

عربي ودولي جيش الاحتلال يقول إنه قصف مواقع لحزب الله بصور

جلالة الملك عبد الله الثاني في داونينج في لندن

أخبار محلية الملك يصل إلى قصر ويندسور للقاء ملك بريطانيا تشارلز الثالث

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع الجنية الإسترليني أمام الدولار واليورو



 


الأكثر مشاهدة