صواريخ حزب الله تصيب أهدافا في حيفا

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مركبة احترقت في المنطقة نفسها إثر القصف من لبنان، دون التبليغ عن إصابات.
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