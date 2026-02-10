الثلاثاء 2026-02-10 11:48 ص

صور أقمار اصطناعية تكشف إجراءات إيرانية غير مسبوقة في موقع نووي

صور أقمار اصطناعية تكشف إجراءات إيرانية غير مسبوقة في موقع نووي
صور أقمار اصطناعية تكشف إجراءات إيرانية غير مسبوقة في موقع نووي
 
الثلاثاء، 10-02-2026 08:52 ص
الوكيل الإخباري-   تكشف صور أقمار اصطناعية عالية الدقة، التُقطت الإثنين، إجراءات وقائية استثنائية تتخذها إيران في موقع نووي بمدينة أصفهان، يُعد أحد أكثر المواقع حساسيةً وتحصينًا في البلاد.اضافة اعلان


وكان الموقع المذكور قد تعرض لهجمات متكررة خلال حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل، خلال شهر يونيو من العام الماضي.

وتُظهر الصور، المنشورة على موقع معهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن، أن فتحات الأنفاق الرئيسية الثلاثة في الموقع تمت تغطيتها بالتراب، ما يُصعّب تحديدها بشكل كبير.

كما أشار المعهد الأميركي إلى "عدم رصد أي حركة مركبات في منطقة الفتحات".

وحسب معهد الأبحاث، فإن الإيرانيين "يخشون، على ما يبدو، غارة جوية أميركية أو إسرائيلية، فضلًا عن أي هجوم على هذا المرفق النووي"، موضحًا أن "سد فتحات الأنفاق سيساهم في الحد من أضرار أي غارة جوية محتملة، كما سيُصعّب الوصول البري إلى الموقع في حال شنت قوات خاصة هجومًا للاستيلاء على اليورانيوم المخصب الموجود في الموقع أو تدميره".

إضافة إلى ذلك، يُحتمل أن تكون إيران قد نقلت بعض المعدات أو المواد إلى الأنفاق لحمايتها، وفق المعهد.

وتم توثيق استعدادات مماثلة في الأيام التي سبقت انضمام الولايات المتحدة إلى حرب إسرائيل وإيران، لتقصف المنشآت النووية في أصفهان وفوردو ونطنز.

ورغم بدء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فإن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا لدى واشنطن، وهو ما تحدث عنه مرارًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكبار مسؤوليه.

ومن جهة أخرى، تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لشن هجمات تستهدف البرنامجين النووي والصاروخي لإيران، تزامنًا مع لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب، مقرر في واشنطن الأربعاء.

وحسب تقارير صحفية، يخشى الإسرائيليون من أن يتوصل ترامب إلى اتفاق "هش" مع إيران، يقتصر على الملف النووي ويتجاهل برنامج الصواريخ الباليستية الذي يثير قلق إسرائيل.

سكاي نيوز
 
 


gnews

أحدث الأخبار

اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

شؤون برلمانية اقتراح نيابي لتعديل التعرفة الكهربائية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين

تعبيرية

طب وصحة وداعاً للضغط المرتفع.. 6 خطوات قد تغنيك عن زيارة الطبيب

رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

طب وصحة رابط خطير بين السمنة والعدوى.. هذا ما كشفته الدراسات

ا

أخبار محلية الأردن يحقق تقدما على مؤشر مدركات الفساد 2025

عبد.. لاي ساعه اضل شابكة اليوم

تكنولوجيا وداعاً للكاميرات الاحترافية؟ "أبل" تفاجئ العالم بتقنية مذهلة في "آيفون 18 برو"

الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

عربي ودولي الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا غدا بشأن القرارات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

ب

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "الحسين للسرطان" والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي

واتسآب

تكنولوجيا تنبيه هام إلى مستخدمي "واتسآب"!



 






الأكثر مشاهدة