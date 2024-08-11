صور- عاصفة ترابية شديدة تضرب جنوب مصر

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة شرق العوينات جنوب غرب محافظة الوادي الجديد أقصى جنوب مصر، الأحد، عواصف ترابية شديدة تسببت في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية والرأسية.



ولليوم التاسع على التوالي، تشهد منطقة شرق العوينات تقلبات جوية تمثلت في أمطار غزيرة وعواصف ترابية مع ارتفاعات مطردة في درجات حرارة الطقس.



ووجه المحافظ برفع حالة الاستعداد بكافة المراكز وتفعيل غرف العمليات والأزمات للتعامل مع أي طوارئ لتلقي أي بلاغات من المصريين والتعامل الفوري معها، ومتابعة حالة الطرق ورفع تراكم الرمال خاصة بالطرق السريعة. كما أهاب المحافظ بالمصريين توخي الحذر وتقليل الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لحين استقرار الأحوال الجوية.



وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الوادي الجديد المصريين من تعرض المحافظة لسوء الأحوال الجوية، المتمثل في انتشار الرياح المثيرة للغبار والأتربة والرمال. وطلبت من المصريين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية حفاظًا على سلامة الجميع وتجنبًا لحدوث حوادث الطرق.



وحذرت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الوادي الجديد جميع المصريين من السير أسفل اللوحات الإعلانية بجوار المنازل القديمة والمتهالكة وبجوار الأشجار، تجنبًا لانهيارها أثناء تواجد وسير المصريين حفاظًا على سلامتهم. وكذلك حذرت المصريين من ملامسة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء تجنبًا لحدوث حوادث الصعق الكهربائي أو انقطاع الأسلاك نتيجة العواصف الترابية.



كما واصلت محافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وذلك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.



وفي سياق متصل، رفعت مديرية الصحة بالوادي الجديد حالة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية والتشديد على تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات للتعامل مع أي طوارئ.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.



وكشفت الأرصاد عن "تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة أحيانًا على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من (أبو سمبل – أسوان – الوادي الجديد - شرق العوينات) على فترات متقطعة".









