صومالي لاند تؤيد اعتقال مادورو وتعلن دعمها للعدوان الأمريكي على فنزويلا

الوكيل الإخباري- أعلنت حكومة إقليم صومالي لاند، الذي حظي مؤخرا باعتراف رسمي من إسرائيل تأييدها لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدة دعمها للموقف الأمريكي إزاء التطورات في فنزويلا.



وقالت وزارة خارجية صومالي لاند في بيان رسمي إن الحكومة "تؤكد التزامها المبدئي بموقف الولايات المتحدة الأمريكية في دعم العمل الدولي المدروس للحفاظ على النظام الدستوري وسيادة القانون في فنزويلا، ودعم انتقال سلمي بقيادة فنزويليين".



ويأتي هذا الموقف في سياق اصطفاف سياسي متزايد للإقليم غير المعترف به دوليا على نطاق واسع إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها في عدد من القضايا الدولية، لا سيما بعد إعلان إسرائيل مؤخرا اعترافها بصومالي لاند، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة في منطقة القرن الإفريقي.

اضافة اعلان



ويرى مراقبون أن بيان صومالي لاند يعكس مساعي الإقليم لتعزيز حضوره الدبلوماسي على الساحة الدولية، وبناء تحالفات سياسية جديدة، في ظل سعيه المستمر للحصول على اعتراف أوسع باستقلاله عن الصومال، الذي أعلن من طرف واحد عام 1991.



ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه فنزويلا انقساما دوليا حادا بشأن الإجراءات الأمريكية الأخيرة، بين دول تؤيد ما تصفه بـ"دعم الانتقال السياسي"، وأخرى تعتبر الخطوة انتهاكا للسيادة والقانون الدولي.