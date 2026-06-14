صيباري يهز شباك البرازيل ويخلد اسمه في تاريخ كأس العالم- فيديو

الوكيل الإخباري- كان النجم المغربي إسماعيل صيباري على موعد مع صناعة التاريخ في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما أصبح أول لاعب عربي يهز شباك منتخب البرازيل في المونديال.

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وافتتح صيباري التسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 21 من عمر لقائه ضد منتخب البرازيل، بالجولة الأولى في المجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمونديال، الذي يقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.