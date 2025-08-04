وقال ميليفسكي في مقابلة مع صحيفة "أوبشيستفينويه": "وفقا لبياناتنا، يخدم في القوات المسلحة الأوكرانية أفراد من 72 دولة، حوالي 40% منهم من أمريكا الجنوبية".
وأضاف: "ينضم حاليا حوالي 600 أجنبي إلى القوات المسلحة الأوكرانية شهريا بفضل مركز تجنيد الأجانب، الذي لا يوفر التدريب فحسب، بل يوفر أيضا الدعم اللوجستي لمن يقاتلون إلى جانب أوكرانيا".
كما أشار ميليفسكي إلى أن الدولة تعهدت بتغطية نفقات وصول المقاتلين إلى البلاد.
وأكد أن "هناك أكثر من 8000 أجنبي يخدمون في القوات البرية، لكن هذا الرقم قد يكون ضعف العدد إذا أخذنا في الاعتبار جميع فروع القوات المسلحة".
وأضاف أن البيانات الدقيقة المتعلقة ببلدان المقاتلين لا تُكشف لأسباب أمنية، ولكن من المعروف أن "مواطني كولومبيا يتواجدون بشكل كبير، بل ويُستعان بهم لتشكيل وحدات منفصلة".
وختم ميلفسكي: "يُعتبر الأجانب الذين يقررون الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية جنودا منذ لحظة توقيعهم العقد، ويتلقون نفس الأجور والمدفوعات الإضافية التي يتلقاها العسكريون الأوكرانيون، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي والقانوني والمادي".
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