ضبط أكبر صفقة مخدرات داخل شحنة سجاد في مصر .. صورة

الوكيل الإخباري- نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل حاوية بميناء غرب محافظة بورسعيد قادمة من إحدى الدول، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 1.5 مليار جنيه .

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