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ضبط أكبر صفقة مخدرات داخل شحنة سجاد في مصر .. صورة

صور المخدرات المضبوطة
صور المخدرات المضبوطة
الأربعاء، 25-09-2024 01:36 م

الوكيل الإخباري-  نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل حاوية بميناء غرب محافظة بورسعيد قادمة من إحدى الدول، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 1.5 مليار جنيه .

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في ضربة أمنية حاسمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية المصرية في ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل حاوية بميناء غرب محافظة بورسعيد قادمة من إحدى الدول، وتقدر قيمتها المالية بحوالي 1.5 مليار جنيه.

البداية عندما وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدتها التحريات، اعتزام تشكيل عصابي جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة عن طريق إخفائها داخل حاوية على سفينة قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء غرب بورسعيد البحري.

الحاوية مسجلة بها شحنة من السجاد وفرش السجاد ومرسلة لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير بمحافظة الدقهلية المملوكة لأحد عناصر التشكيل العصابي، وذلك تمهيداً لتهريبها عقب ذلك لإحدى الدول.

وعقب البدء في الإجراءات وتنسيقهاً مع أجهزة الوزارة المعنية أمكن ضبط 9 من عناصر التشكيل العصابي، كما تم ضبط الحاوية وعثر بداخلها على 200 كيلو غرام لعقار الكبتاجون المخدر، و40 كيلوغراماً لمخدر الهيدرو، بالإضافة إلى 6 كيلوغرامات لمخدر البودرة "الحشيش الاصطناعي"، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه مصري.


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