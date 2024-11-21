ضبط لحوم حمير قبل اجتياحها أسواق دولة عربية - صور

الوكيل الإخباري- فتحت مديرية أمن القبّة شرق ليبيا تحقيقا بعد ضبط كمية من لحوم الحمير كانت معدة للبيع في الأسواق.



وقالت المديرية في بيان على صفحتها في "فيسبوك" أمس الأربعاء، إن التحقيق لا يزال جاريا بعد اكتشاف قسم البحث الجنائي بالتعاون مع قسم النجدة، جريمة الشروع في بيع لحم الحمير لليبيين.



وأرفقت البيان بصور للحوم ورؤوس حمير مقطعة ومكدّسة في أكياس فوق عربة سيارة، جاهزة ومعدة للتسويق، وأخرى للأدوات التي كانت تستخدم في عمليات الذبح والسلخ والتقطيع.

اضافة اعلان

RT