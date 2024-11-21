 
الخميس 2024-11-21 09:04 ص
 

ضبط لحوم حمير قبل اجتياحها أسواق دولة عربية - صور

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 21-11-2024 08:52 ص

الوكيل الإخباري- فتحت مديرية أمن القبّة شرق ليبيا تحقيقا بعد ضبط كمية من لحوم الحمير كانت معدة للبيع في الأسواق.

وقالت المديرية في بيان على صفحتها في "فيسبوك" أمس الأربعاء، إن التحقيق لا يزال جاريا بعد اكتشاف قسم البحث الجنائي بالتعاون مع قسم النجدة، جريمة الشروع في بيع لحم الحمير لليبيين.

وأرفقت البيان بصور للحوم ورؤوس حمير مقطعة ومكدّسة في أكياس فوق عربة سيارة، جاهزة ومعدة للتسويق، وأخرى للأدوات التي كانت تستخدم في عمليات الذبح والسلخ والتقطيع.

اضافة اعلان

 

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي ضبط لحوم حمير قبل اجتياحها أسواق دولة عربية - صور

سفينة شحن أصيبت في خليج عدن بصواريخ أطلقها الحوثيون في مارس/آذار الماضي

عربي ودولي أنقرة تندد باستهداف الحوثيين سفينة تركية بالبحر الأحمر

طوكيو - أرشيفية

أسواق ومال اليابان .. 141 مليار دولار حزمة تمويل جديدة لتحفيز الاقتصاد

موسكو - أرشيفية

عربي ودولي تفاصيل "اليد المميتة" الروسية .. 400 صاروخ نووي تطلق بلحظات

لقاء سابق بين بوتين وميركل

عربي ودولي ميركل تكشف في مذكراتها أهم خصلة عرفتها في بوتين

الشهيد الفلسطيني جهاد رأفت قاطوني - متداولة

فلسطين استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس

تعبيرية

أسواق ومال الثيران تستيقظ.. البيتكوين يتخطى حاجز الـ97 ألف دولار للمرة الأولى

قصف على جنوب لبنان

عربي ودولي تسريبات مسودة اتفاق لبنان .. مهلة 60 يوم للانسحاب الإسرائيلي



 


الأكثر مشاهدة