ضجة في البيت الأبيض بعد تسريب تسجيلات صوتية حساسة لاجتماعات سرية لطاقم ترامب

ووفقا للموقع، يحظر استخدام أجهزة تسجيل تابعة لجهات خارجية في غرفة العمليات، فيما قال مصدر للموقع إن الإدارة تخشى تسجيل بعض المحادثات الأكثر حساسية، لكن لم يتضح أي منها.
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