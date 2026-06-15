الإثنين 2026-06-15 02:37 ص

ضجة في البيت الأبيض بعد تسريب تسجيلات صوتية حساسة لاجتماعات سرية لطاقم ترامب

البيت الأبيض
البيت الأبيض
 
الإثنين، 15-06-2026 12:56 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد موقع أكسيوس بأن مسؤولين كبارا يعتقدون أن صحفيي نيويورك تايمز، ماغي هابرمان وجوناثان سوان، ربما حصلا على تسجيلات صوتية لاجتماعات سرية في البيت الأبيض لكتابهما "تغيير النظام".

اضافة اعلان

 

وأضاف الموقع: "يعتقد مسؤولون كبار في البيت الأبيض أن صحفيي صحيفة نيويورك تايمز، ماغي هابرمان وجوناثان سوان، حصلا على تسجيلات صوتية لاجتماعات في غرفة العمليات لكتابهما تغيير النظام".


ووفقا للموقع، يحظر استخدام أجهزة تسجيل تابعة لجهات خارجية في غرفة العمليات، فيما قال مصدر للموقع إن الإدارة تخشى تسجيل بعض المحادثات الأكثر حساسية، لكن لم يتضح أي منها.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس

عربي ودولي فانس: الاتفاق مع إيران سيُحدث تحولاً جذرياً في الشرق الأوسط خلال 50 عاماً

علم قطر

عربي ودولي قطر ترحب بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران

علم إيران في العاصمة طهران.

عربي ودولي إيران: التزاماتنا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الجمعة

وظائف شاغرة

وظائف وظائف حكومية شاغرة مخصصة للحالات الإنسانية- تفاصيل

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 15-6-2026

البيت الأبيض

عربي ودولي ضجة في البيت الأبيض بعد تسريب تسجيلات صوتية حساسة لاجتماعات سرية لطاقم ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم وليتدفق النفط

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي باكستان: الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار



 
 






الأكثر مشاهدة

 