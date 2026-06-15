ضجة في البيت الأبيض بعد تسريب تسجيلات صوتية حساسة لاجتماعات سرية لطاقم ترامب

الوكيل الإخباري- أفاد موقع أكسيوس بأن مسؤولين كبارا يعتقدون أن صحفيي نيويورك تايمز، ماغي هابرمان وجوناثان سوان، ربما حصلا على تسجيلات صوتية لاجتماعات سرية في البيت الأبيض لكتابهما "تغيير النظام".

اضافة اعلان

وأضاف الموقع: "يعتقد مسؤولون كبار في البيت الأبيض أن صحفيي صحيفة نيويورك تايمز، ماغي هابرمان وجوناثان سوان، حصلا على تسجيلات صوتية لاجتماعات في غرفة العمليات لكتابهما تغيير النظام".