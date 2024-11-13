ضربات أمريكية جديدة تستهدف مجموعات مرتبطة بإيران في سوريا

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربات استهدفت "مستودعا لتخزين الأسلحة ومقر قيادة للإمدادات ردا على هجوم صاروخي على أفراد أمريكيين" في قاعدة الشدادي أمس الثلاثاء، دون أن تحدد هوية المجموعة المسلحة.
وأضاف البيان الأمريكي أنه لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية ولم تقع إصابات بين القوات الأمريكية أو القوات الشريكة خلال الهجوم.
الجزيرة
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