 
الأربعاء 2024-11-13 09:32 ص
 

ضربات أمريكية جديدة تستهدف مجموعات مرتبطة بإيران في سوريا

موقع غارات سابقة للتحالف الذي تقوده واشنطن قرب الشدادي في الحسكة
موقع غارات سابقة للتحالف الذي تقوده واشنطن قرب الشدادي في الحسكة
الأربعاء، 13-11-2024 08:31 ص
الوكيل الإخباري-   نفذت القوات الأمريكية ضربات جديدة ضد أهداف مرتبطة بمجموعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا فجر اليوم الأربعاء، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف القوات الأمريكية أمس الثلاثاء، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي.اضافة اعلان


وقالت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الضربات استهدفت "مستودعا لتخزين الأسلحة ومقر قيادة للإمدادات ردا على هجوم صاروخي على أفراد أمريكيين" في قاعدة الشدادي أمس الثلاثاء، دون أن تحدد هوية المجموعة المسلحة.

وأضاف البيان الأمريكي أنه لم يلحق أي ضرر بالمنشآت الأمريكية ولم تقع إصابات بين القوات الأمريكية أو القوات الشريكة خلال الهجوم.

الجزيرة
 
gnews

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