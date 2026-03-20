الجمعة 2026-03-20 02:55 م

ضربات أميركية إسرائيلية على 16 ناقلة إيرانية في الخليج

ارشيفية
 
الجمعة، 20-03-2026 02:11 م
الوكيل الإخباري-   قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل، الجمعة، 16 سفينة إيرانية يُعتقد أنها مملوكة لمدنيين، في موانئ إيرانية على الخليج، وفق وسائل إعلام .اضافة اعلان


ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن فؤاد مراد زاده، المسؤول المحلي في محافظة هرمزغان في جنوب إيران، قوله "في أعقاب غارة جوية أميركية صهيونية، دُمرت 16 سفينة على الأقل تابعة لمواطنين من مدينتي بندر لنجه وبندر كنغ، تدميرا كاملا".
 
 


