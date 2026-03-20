ضربات أميركية إسرائيلية على 16 ناقلة إيرانية في الخليج

الوكيل الإخباري- قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل، الجمعة، 16 سفينة إيرانية يُعتقد أنها مملوكة لمدنيين، في موانئ إيرانية على الخليج، وفق وسائل إعلام .





ونقلت وكالة أنباء تسنيم عن فؤاد مراد زاده، المسؤول المحلي في محافظة هرمزغان في جنوب إيران، قوله "في أعقاب غارة جوية أميركية صهيونية، دُمرت 16 سفينة على الأقل تابعة لمواطنين من مدينتي بندر لنجه وبندر كنغ، تدميرا كاملا".





