ضربات أميركية على صعدة معقل الحوثيين

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام حوثية وشهود ليل الثلاثاء بتعرّض محافظة صعدة في شمال اليمن، معقل الحوثيين المدعومين من إيران، لضربات أميركية جديدة. اضافة اعلان





وأوردت وكالة أنباء سبأ وقناة المسيرة التابعتان للحوثيين أن "عدوانا أميركيا" استهدف "منطقة طخية في مديرية مجز بمحافظة صعدة"، في حين أفاد شهود وكالة فرانس برس بتعرض صعدة لـ"ثلاث ضربات".