ضربات أميركية على صعدة معقل الحوثيين

وأوردت وكالة أنباء سبأ وقناة المسيرة التابعتان للحوثيين أن "عدوانا أميركيا" استهدف "منطقة طخية في مديرية مجز بمحافظة صعدة"، في حين أفاد شهود وكالة فرانس برس بتعرض صعدة لـ"ثلاث ضربات".
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