ضربات إسرائيلية جديدة على إيران

وقال التلفزيون الإيراني، "سُمع دوي انفجارات جديدة في أذربيجان الشرقية"، في حين ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن موجة سابقة من الغارات استهدفت عشرة مواقع في المحافظة؛ مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس الإيراني: رد إيران "المشروع والقوي" سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها
-
اول تعليق من الرئيس الأميركي على الاحداث الاخيرة
-
الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على إيران
-
إيران تعلن عن تعيينات جديدة في هيئة الأركان والحرس الثوري
-
"الوعد الصادق 3" .. ايران ترد بـ 800 مسيّرة وصاروخ كروز
-
طهران تحمّل تل أبيب وواشنطن مسؤولية التصعيد وتتوعد برد حاسم
-
الجيش الإسرائيلي: 200 مقاتلة شاركت في الهجوم على إيران
-
الجيش الإسرائيلي يعلن حظر التجمعات والتعليم ويغلق البلاد بالكامل