ضربات إسرائيلية جديدة على إيران

الوكيل الإخباري- سُمع دوي انفجارات جديدة في شمال غرب إيران، اليوم الجمعة، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بعد أن شنت إسرائيل موجة ضربات على مدن إيرانية عدة.

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