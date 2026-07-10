ضربات بالطائرات المسيّرة على منشآت نفطية في جنوب روسيا

الوكيل الإخباري- استهدفت هجمات بطائرات مسيّرة منشآت نفطية في جنوب روسيا الجمعة، مما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار، وفق ما أفادت السلطات التي أعلنت تدمير 376 مسيّرة أوكرانية خلال الليل.

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