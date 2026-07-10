ضربات بالطائرات المسيّرة على منشآت نفطية في جنوب روسيا

وقالت قيادة عمليات منطقة كراسنودار عبر تلغرام "اندلع حريق في مصفاة إيلسكي إثر سقوط حطام مسيرات"، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى.
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