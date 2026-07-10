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ضربات بالطائرات المسيّرة على منشآت نفطية في جنوب روسيا

روسيا: إصابة ميناء نفطي في سان بطرسبرغ جراء هجوم أوكراني بمسيّرات
روسيا
 
الجمعة، 10-07-2026 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   استهدفت هجمات بطائرات مسيّرة منشآت نفطية في جنوب روسيا الجمعة، مما أدى إلى اندلاع حريق في مصفاة نفط بمنطقة كراسنودار، وفق ما أفادت السلطات التي أعلنت تدمير 376 مسيّرة أوكرانية خلال الليل.

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وقالت قيادة عمليات منطقة كراسنودار عبر تلغرام "اندلع حريق في مصفاة إيلسكي إثر سقوط حطام مسيرات"، مشيرة إلى عدم تسجيل إصابات أو قتلى.

 
 


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