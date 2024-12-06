 
الجمعة 2024-12-06 02:42 ص
 

ضربات جوية مكثفة على جسر الرستن بريف حمص

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 06-12-2024 02:08 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مواقع موالية للمعارضة السورية بأن الطيران الحربي الروسي شن الليلة ما لا يقل عن 9 غارات على جسر الرستن بريف حمص الشمالي.اضافة اعلان


وقالت إن الهدف من ذلك هو فصل مدينة حمص عن ريفها الشمالي المتاخم لمحافظة حماة لمنع تقدم الفصائل.

يأتي هذا التطور في حين حثت المعارضة المسلحة الوحدات العسكرية التابعة للجيش السوري في حمص على الانشقاق الجماعي والتوجه نحو حماة.
 
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