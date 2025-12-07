ضربة لقوات الدعم السريع توقع عشرات القتلى في جنوب كردفان في السودان

وقال عصام الدين السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة كلوقي الإدارية، في اتصال عبر ستارلينك إن المسيّرة قصفت ثلاث مرات الخميس، "الأولى في روضة الأطفال ثم المستشفى وعادت للمرة الثالثة قصفت والناس يحاولون إنقاذ الأطفال".
وحمّل قوات الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، مسؤولية الهجوم.
