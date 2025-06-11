ضربة موجعة لأوكرانيا.. الجيش الروسي يقضي على تشكيلات "بابل" بالكامل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على تشكيلات "بابل" الأوكرانية بالكامل واغتنام راياتها وأسلحتها على محور جنوب دونيتسك، استمرارا لتحرير الجمهورية وتطهيرها من فلول قوات كييف.



وقال قائد وحدة الطائرات المسيرة "رياح الشرق الأقصى" التابعة لقوات "الشرق" في تصريح مصوّر نشرته الوزارة، إن وحدة "بابل" كانت تسند قوات المشاة الأوكرانية وتقاوم التقدم الروسي، إلا أنها "لم تصمد طويلا أمام الضربات المكثفة، وتمت إبادتها بالكامل".

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وأوضح أن الوحدة الأوكرانية فقدت جميع عناصرها وعتادها بما في ذلك الطائرات المسيّرة، ولم يعد لها وجود.



وخلال المعارك، تمكنت القوات الروسية من إسقاط طائرات استطلاع وهجوم أوكرانية بينها طائرات مسيرة سداسية المراوح، كما استهدفت مراكز قيادة ومرابض إطلاق المسيّرات، وألحقت أضرارا مباشرة بالعتاد والفارد وتواصل تطهير الجمهورية من فلول قوات كييف.