 
الأربعاء 2025-03-19 01:19 ص
 

طائرات إسرائيلية تستهدف مواقع لجيش النظام السوري السابق بحمص

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على دمشق
ارشيفية
 
الأربعاء، 19-03-2025 12:16 ص
الوكيل الإخباري-   قال مصدران أمنيان الثلاثاء إن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع لجيش النظام السوري السابق في محافظة حمص وسط سوريا.اضافة اعلان


وكان 3 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت مساء الاثنين محيط مدينة درعا في جنوب سوريا، على ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شنّ ضربات على "أهداف عسكرية".

وأتى هذا القصف بعدما أعلنت إسرائيل أنّها شنّت غارة جوية الأسبوع الماضي على دمشق.

وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها بشنّ مثل هذه الضربات ضد "كل من يهاجمنا" في المنطقة.

وقال في بيان مصور "هاجمنا مقرا للجهاد الإسلامي في قلب دمشق. فعلنا ذلك لأن لدينا سياسة واضحة: من يهاجمنا أو يخطط لمهاجمتنا، سنضربه".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

خلافات داخل الجيش الإسرائيلي بشأن جدوى الهجوم على غزة

فلسطين خلافات داخل الجيش الإسرائيلي بشأن جدوى الهجوم على غزة

مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين محاولة اغتيال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

ارشيفية

أخبار محلية اشتعال مادة نفطية داخل محطة وقود في طبربور

ارشيفية

عربي ودولي ضربات أميركية على صعدة معقل الحوثيين

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على دمشق

عربي ودولي طائرات إسرائيلية تستهدف مواقع لجيش النظام السوري السابق بحمص

مركبة إسرائيلية تمر عبر الحدود مع غزة

فلسطين حماس: لم نغلق باب التفاوض ونتواصل مع الوسطاء لإلزام الاحتلال بوقف العدوان

مديرية الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

نتنياهو وترامب

فلسطين مسؤول إسرائيلي: واشنطن تدعمنا بشكل كامل



 
 




الأكثر مشاهدة