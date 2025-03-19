طائرات إسرائيلية تستهدف مواقع لجيش النظام السوري السابق بحمص

12:16 ص

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الوكيل الإخباري- قال مصدران أمنيان الثلاثاء إن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع لجيش النظام السوري السابق في محافظة حمص وسط سوريا. اضافة اعلان





وكان 3 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت مساء الاثنين محيط مدينة درعا في جنوب سوريا، على ما أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شنّ ضربات على "أهداف عسكرية".



وأتى هذا القصف بعدما أعلنت إسرائيل أنّها شنّت غارة جوية الأسبوع الماضي على دمشق.



وتعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها بشنّ مثل هذه الضربات ضد "كل من يهاجمنا" في المنطقة.



وقال في بيان مصور "هاجمنا مقرا للجهاد الإسلامي في قلب دمشق. فعلنا ذلك لأن لدينا سياسة واضحة: من يهاجمنا أو يخطط لمهاجمتنا، سنضربه".