طائرات إسرائيلية تشارك في القصف الأميركي لليمن

وأوضحت وسائل الإعلام، أن قرابة 30 طائرة إسرائيلية شاركت في قصف اليمن.
ونقل موقع إكسيوس عن مسؤول إسرائيلي، أن سلاح الجو نفذ ضربات في اليمن؛ ردا على هجوم صاروخي باليستي شنه الحوثيون على مطار بن غوريون الأحد.
وقالت وسائل إعلام مقربة من الحوثيين، إن الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا 6 ضربات على ميناء الحديدة اليمني، وذلك بعد يوم من إطلاق الجماعة المتحالفة مع إيران صاروخا سقط قرب مطار بن غوريون الإسرائيلي.
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