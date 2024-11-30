طائرات حربية روسية وصينية تنفذان دوريات مشتركة فوق المحيط الهادئ

وذكر المكتب الصحفي في الوزارة الصينية، أنه في 30 نوفمبر، أكمل الطيران الحربي في الدولتين، "المرحلة الثانية من الدورية الاستراتيجية المشتركة التاسعة في المجال الجوي لغرب المحيط الهادئ".
وفي وقت سابق، أبلغت الوزارة أنه في 29 نوفمبر، وفقا لخطة التعاون السنوية بين جيشي الصين وروسيا، نفذ الطيران الروسي والصيني دورية استراتيجية مشتركة مخططا لها في منطقة بحر اليابان.
وفي السنوات الأخيرة، عززت القوات المسلحة في روسيا والصين التعاون بشكل مستمر من خلال إجراء تدريبات ودوريات مشتركة. وقد أشارت موسكو وبكين مرات كثيرة خلال ذلك، إلى أن تعاونهما العسكري يتوافق مع أحكام القانون الدولي وليس موجها ضد دول ثالثة.
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