طائرات عسكرية تركية تزور مصر قريبا

الوكيل الإخباري- يتواصل التعاون العسكري وغيره بين مصر وتركيا منذ إعادة تطبيع العلاقات الثنائية، بعد عقد كامل من القطيعة والخلافات.



وتستعد مدينة العلمين المصرية لاستضافة معرض للطيران تشارك فيه طائرات عسكرية تركية لأول مرة. ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من استقبال مصر سفينة عسكرية تركية بقاعدة الإسكندرية البحرية.



وقال السفير التركي في القاهرة صالح موطلو شن إن بلاده مهتمة بالمشاركة في معرض مصر للطيران الذي سيقام لأول مرة هذا العام، موضحا ‏أن طائرة الهجوم والتدريب الخفيفة التركية الصنع ‎ Hürjet‏وطائرتين من طراز "إف-16" ‎ستشارك في المعرض.

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وأشار السفير شن إلى أن تركيا تقدر القوة والمكانة المرموقة للقوات المسلحة المصرية وأهمية مصر، مؤكدا أن التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا ستستمر في الفترة المقبلة.