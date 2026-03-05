طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام"

وأفادت وكالة تسنيم أن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أعلن أن حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن"، التي اقتربت لمسافة 340 كيلومترًا من الحدود البحرية لإيران في بحر عمان بهدف السيطرة على مضيق هرمز، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة تابعة للبحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري.
وأضاف أن الحاملة انسحبت بسرعة برفقة مدمراتها المرافقة، وقد ابتعدت أكثر من ألف كيلومتر عن منطقة الهجوم.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: ندعم أي هجوم يشنه الأكراد على إيران
-
الرئيس الإيراني: سنتعامل بحزم مع أي تحرك انفصالي
-
البحوث الفلكية تحدد موعد أول أيام عيد الفطر
-
إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل
-
الإمارات تعلن اعتراض 6 صواريخ باليستية و125 طائرة مسيرة
-
نزوح في بيروت بعد تحذيرات إسرائيلية بإخلاء الضاحية الجنوبية
-
الصين تكثّف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التوترات في الشرق الأوسط
-
عراقجي: مستعدون لمواجهة غزو بري أمريكي