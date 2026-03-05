الخميس 2026-03-05 11:30 م

طائرات مسيّرة إيرانية تستهدف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام"

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" عن وكالة تسنيم الإيرانية، الخميس، أن طائرات مسيّرة إيرانية استهدفت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن".

وأفادت وكالة تسنيم أن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية أعلن أن حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لنكولن"، التي اقتربت لمسافة 340 كيلومترًا من الحدود البحرية لإيران في بحر عمان بهدف السيطرة على مضيق هرمز، تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة تابعة للبحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري.


وأضاف أن الحاملة انسحبت بسرعة برفقة مدمراتها المرافقة، وقد ابتعدت أكثر من ألف كيلومتر عن منطقة الهجوم.

 
 


