طائرات مسيرة تستهدف خزان وقود بمطار الكويت واندلاع حريق بالموقع

الوكيل الإخباري- أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، فجر الأربعاء، استهداف طائرات مسيرة خزان وقود في مطار الكويت الدولي، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة، عبدالله الراجحي، إنه وبحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح.