طائرات مسيّرة تصيب خزانات وقود في ميناء صلالة العماني

الوكيل الإخباري- أصابت طائرات مسيّرة خزانات وقود في ميناء صلالة بسلطنة عمان الأربعاء، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، فيما تواصل إيران استهداف بنى تحتية في الخليج ردا على الهجمات الأميركية الإسرائيلية.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، "أفاد مصدر أمني عن إسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة"، مضيفة أنه لم تسجل خسائر بشرية.