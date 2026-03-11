طائرات مسيّرة تصيب خزانات وقود في ميناء صلالة العماني

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، "أفاد مصدر أمني عن إسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة"، مضيفة أنه لم تسجل خسائر بشرية.
من جهتها، أفادت شركة الأمن البحري الخاصة "فانغارد تك" عن تعليق عمليات الميناء بعد الهجوم الذي استهدف قسمه الجنوبي.
