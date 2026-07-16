طائرة أميركية تطلق النار على سفينة حاولت كسر الحصار على موانئ إيران

12:44 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأربعاء، أن القوات الأميركية عطّلت ناقلة نفط فارغة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني، ضمن إجراءات الحصار البحري المفروضة على إيران. اضافة اعلان





وقالت القيادة في بيان إن قواتها رصدت السفينة التجارية "بي تي إم/بيلما" التي ترفع علم كوراكاو أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج، مشيرة إلى أن السفينة تجاهلت تحذيرات عدة أثناء محاولتها خرق الحصار الأميركي.



وأضافت أن طائرة أميركية عطّلت السفينة بعد إطلاق صواريخ "هيلفاير" على مدخنتها، مؤكدة أن السفينة لم تعد متجهة إلى إيران.



وأوضحت "سنتكوم" أن القوات الأميركية استأنفت إجراءات الحصار البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية.



وأشارت إلى أنه خلال أول 24 ساعة من تنفيذ الإجراءات، أعادت القوات الأميركية توجيه مسار سفينتين تجاريتين امتثلتا للتعليمات، فيما عطّلت سفينة واحدة لعدم امتثالها.



وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها "تواصل مراقبة الوضع والاستعداد لضمان الالتزام الكامل" بالإجراءات المفروضة.







