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طائرة تابعة لأميركان إيرلاينز تصطدم بأخرى على الأرض في واشنطن ولا إصابات

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 10-04-2025 11:12 م
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية، الخميس، إن طائرة تابعة لخطوط أميركان إيرلاينز تقل عددا من أعضاء الكونغرس في مطار ريجان الوطني بواشنطن اصطدمت بجناح طائرة أخرى تابعة لنفس الشركة في أثناء سيرها على ممر الطائرات.اضافة اعلان


وأضافت أن طائرة الرحلة رقم 5490، وهي طائرة من نوع بومباردييه سي.جيه.آر 900 متجهة إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولينا اصطدمت بطائرة الرحلة رقم 4522، وهي من نوع إمبراير إي.175 متجهة إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، حوالي الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأكد نائبان كانا على متن الطائرة عدم وقوع إصابات.
 
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