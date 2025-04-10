طائرة تابعة لأميركان إيرلاينز تصطدم بأخرى على الأرض في واشنطن ولا إصابات

وأضافت أن طائرة الرحلة رقم 5490، وهي طائرة من نوع بومباردييه سي.جيه.آر 900 متجهة إلى تشارلستون بولاية ساوث كارولينا اصطدمت بطائرة الرحلة رقم 4522، وهي من نوع إمبراير إي.175 متجهة إلى مطار جون كينيدي في نيويورك، حوالي الساعة 12:45 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وأكد نائبان كانا على متن الطائرة عدم وقوع إصابات.
-
أخبار متعلقة
-
الاتحاد الأوروبي يعلق رسومه الجمركية على المنتجات الأمريكية لمدة 90 يومًا
-
أنقرة لتل أبيب: وجودنا بسوريا لمواجهة الإرهاب واضطرابها يهدد أمننا
-
مصر وإيران تحذران من احتدام التوتر في المنطقة
-
إنترسبت: نواب أميركيون يطالبون ترامب بتبرير قانوني لقصف اليمن
-
جولة ثانية من المباحثات الروسية الأمريكية في إسطنبول
-
الدفاعات الروسية تسقط 42 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
مجلس الشيوخ يصادق على تعيين هاكابي سفيرا لواشنطن في تل أبيب
-
بريطانيا.. مساعٍ حكومية لحلّ أزمة اكتظاظ السجون