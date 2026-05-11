الإثنين 2026-05-11 09:22 ص

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية

طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية
طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية
 
الإثنين، 11-05-2026 06:51 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت السلطات أن حريقا بسيطا اندلع على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية التركية هبطت الاثنين في كاتمندو، عاصمة نيبال، مما أدى إلى إغلاق المطار لمدة ساعة حتى تمت السيطرة على الحريق.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في نيبال إن جميع الركاب البالغ عددهم 277 راكبا و11 من أفراد الطاقم على متن طائرة من طراز إيرباص 333 قادمة من إسطنبول تم إجلاؤهم بأمان عقب اندلاع حريق في الإطار الخلفي الأيمن للطائرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

%3.6 نسبة تراجع عدد الزوار الدوليين خلال شهرين

أخبار محلية %3.6 نسبة تراجع عدد الزوار الدوليين خلال شهرين

طهران أعدمت رجلا ‌أُدين بالتجسس

عربي ودولي إيران تعدم رجلا متهم بـ"التجسس".. سرب معلومات سرية

تحذير من خطورة مخفية للمنتجات الحديثة الغنية بالبروتين

طب وصحة تحذير من خطورة مخفية للمنتجات الحديثة الغنية بالبروتين

بريطانيا وفرنسا تترأسان الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا تترأسان الثلاثاء اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز

عبدالله عودة مسلم

أخبار محلية الأمن ينعى عبدالله عودة مسلم

نصائح للتعامل مع لدغ البعوض لدى الأطفال

منوعات نصائح للتعامل مع لدغ البعوض لدى الأطفال

إصابة خطيرة لطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

فلسطين إصابة خطيرة لطفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

"الأوقاف" تدعو الحجاج إلى الالتزام بإرشادات السلطات السعودية

أخبار محلية الأوقاف تدعو الحجاج إلى الالتزام بإرشادات السلطات السعودية



 
 






الأكثر مشاهدة

 