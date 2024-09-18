طائرة تحمل وزيرين سويديين تعود أدراجها بعد عطل فني

05:17 م

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الوكيل الإخباري- عادت طائرة تقل وزيرة الخارجية ووزير العدل السويديين إلى ستوكهولم، الأربعاء، بعد تعرضها لعطل تقني وهي في طريقها إلى تركيا، وهو ما سينجم عنه تأجيل اجتماع أمني مهم. اضافة اعلان





وقالت وزارة الخارجية السويدية إنه ليس هناك أي خطر على طاقم الطائرة وركابها، بينما سيجري العمل على تحديد موعد جديد للاجتماع.