طائرة تحمل وزيرين سويديين تعود أدراجها بعد عطل فني

وقالت وزارة الخارجية السويدية إنه ليس هناك أي خطر على طاقم الطائرة وركابها، بينما سيجري العمل على تحديد موعد جديد للاجتماع.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة المصنّعة للأجهزة المنفجرة في لبنان تغلق مكاتبها
-
انفجارات جديدة لأجهزة اتصالات لاسلكية بعدد من المناطق اللبنانية
-
إعلام إسرائيلي: حزب الله أطلق أكثر من 8 آلاف صاروخ منذ أكتوبر
-
صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة بالجليل الغربي
-
لبنان: 12 شهيدا و2800 مصاب حصيلة انفجارات أجهزة الاتصال
-
تقرير: إسرائيل قررت أن تُسرع في تفجير أجهزة البيجر خشية اكتشاف مخططها
-
واشنطن تؤكد تحطم طائرة مسيرة قرب اليمن
-
حسن نصرالله يوجه كلمة الخميس حول انفجارات "البيجر"