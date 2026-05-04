طائرة ركاب تصطدم بعمود إنارة وشاحنة على طريق سريع قبيل هبوطها في ولاية نيوجيرسي

وأكد مسؤولون في إدارة الطيران الفدرالية أن الطائرة من طراز بوينغ 767 قادمة من إيطاليا، هبطت بسلام في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، مشيرين إلى فتح تحقيق في الحادث.
وذكر تحقيق أولي أجرته شرطة ولاية نيوجيرسي أنه "بينما كانت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز تقترب من المدرج، اصطدم أحد إطاراتها والجزء السفلي من الطائرة بعمود وشاحنة نقل".
وأضاف أن "العمود سقط بدوره على سيارة جيب" كانت تعبر الطريق السريع أيضا.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على متن الطائرة، وتم نقل سائق الشاحنة إلى المستشفى لمعالجته من جروح طفيفة، بحسب بيان لهيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي.
وكانت رحلة "يونايتد ايرلاينز" رقم 169 تقل 221 راكبا و10 من أفراد الطاقم عندما وقع الحادث فوق طريق سريع بالقرب من مدارج مطار ليبرتي قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي الأحد.
ولم تُصب الشاحنة التابعة لمخبز "أتش أند أس" بأضرار، لكن عجلة الطائرة اصطدمت بنافذة السائق، وفقا لتشاك باتيراكيس نائب رئيس الشركة، الذي أضاف أن السائق أصيب بجروح طفيفة.
