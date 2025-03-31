الإثنين 2025-03-31 02:31 م
 

طائرة على متنها طلاب إسرائيليون تهبط اضطراريا في تركيا

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 31-03-2025 12:30 م
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن طائرة على متنها طلاب إسرائيليون هبطت اضطرارياً في مدينة أنطاليا التركية اليوم الاثنين.اضافة اعلان


وكشفت الصحيفة أن رحلة جوية -تابعة لشركة الطيران البولندية إنتر- كانت متجهة إلى بولندا وعلى متنها طلاب من خمس مدارس إسرائيلية قامت بهبوط اضطراري في مطار أنطاليا الدولي، بعد اكتشاف خلل في المحركات.

وأضافت أن تعليمات أمنية إسرائيلية صدرت بعدم إخراج الطلاب من المطار، مؤكدة أن أهالي الطلاب يعيشون في "حالة هستيرية" وأغرقوا ممثلي وزارة التربية بالاستفسارات.

ونقلت عن عائلات الطلاب قولهم إنه "لا يُعرف متى سيتم حل المشكلة ومتى ستصل طائرة بديلة، ولا يُعرف حتى الآن ما إذا كان الطلاب سيواصلون رحلتهم أم سيعودون إلى إسرائيل".
 
gnews

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