طائر يجبر طائرة بريطانية على الهبوط الاضطراري

وقالت قناة "CBS": "تم تحويل رحلة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة من واشنطن إلى لندن أمس السبت إلى بوسطن بعد بلاغ عن اصطدام بطائر ودخان في المقصورة".
وأقلعت الطائرة من طراز بوينغ 777، من مطار واشنطن الساعة 17:30 بتوقيت واشنطن، واضطرت للهبوط في بوسطن الساعة 19:30
ولم ترد أي تقارير عن إصابات، فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها ستفتح تحقيقا في الحادث.
-
أخبار متعلقة
-
الكويت.. حملة واسعة ضد تعدين العملات المشفرة
-
باكستان تدعو إلى تحقيق دولي في الهجوم الإرهابي على كشمير
-
الصين تتصدر العالم بـ102 مفاعل نووي
-
مسؤول أميركي: ترامب يدرس حظر سفر على دول عدة
-
الشرطة الفرنسية تطارد قاتل مصلٍّ بعد طعنه 50 مرة داخل مسجد
-
تقرير بريطاني يكشف سبب انفجار الميناء الإيراني
-
ملك السعودية وولي عهده يعزيان بزشكيان بضحايا انفجار ميناء رجائي
-
إيران.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بندر عباس إلى 18 قتيلا وأكثر من 800 مصاب