طائر يجبر طائرة بريطانية على الهبوط الاضطراري

الوكيل الإخباري- أُجبرت طائرة بريطانية متجهة من واشنطن إلى لندن على الهبوط الاضطراري في مطار مدينة بوسطن الأمريكية بسبب اصطدام محتمل بطائر ورصد دخان على متنها.



وقالت قناة "CBS": "تم تحويل رحلة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة من واشنطن إلى لندن أمس السبت إلى بوسطن بعد بلاغ عن اصطدام بطائر ودخان في المقصورة".

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وأقلعت الطائرة من طراز بوينغ 777، من مطار واشنطن الساعة 17:30 بتوقيت واشنطن، واضطرت للهبوط في بوسطن الساعة 19:30



ولم ترد أي تقارير عن إصابات، فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها ستفتح تحقيقا في الحادث.