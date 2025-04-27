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طائر يجبر طائرة بريطانية على الهبوط الاضطراري

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أرشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 08:10 ص

الوكيل الإخباري- أُجبرت طائرة بريطانية متجهة من واشنطن إلى لندن على الهبوط الاضطراري في مطار مدينة بوسطن الأمريكية بسبب اصطدام محتمل بطائر ورصد دخان على متنها.

وقالت قناة "CBS": "تم تحويل رحلة الخطوط الجوية البريطانية المتجهة من واشنطن إلى لندن أمس السبت إلى بوسطن بعد بلاغ عن اصطدام بطائر ودخان في المقصورة".  

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وأقلعت الطائرة من طراز بوينغ 777، من مطار واشنطن الساعة 17:30 بتوقيت واشنطن، واضطرت للهبوط في بوسطن الساعة 19:30

ولم ترد أي تقارير عن إصابات، فيما أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنها ستفتح تحقيقا في الحادث.

 

RT

 
gnews

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