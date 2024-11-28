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طاقم توجيه مسيرات جوية أوكرانية يستسلم طوعا مع معداته للجيش الروسي

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أرشيفية
الخميس، 28-11-2024 08:55 ص

الوكيل الإخباري- قال مصدر عسكري روسي إن طاقما لتوجيه المسيرات الجوية من اللواء رقم 114 التابع  للقوات الأوكرانية استسلم للجيش الروسي طوعا ومعه كل المعدات وطائرة بدون طيار.

وأشار المصدر إلى أن الطاقم الأوكراني سلم نفسه ومعداته لمجموعة قوات "الغرب" بالجيش الروسي قرب المركز السكني نوفوملينسك على اتجاه خاركوف.

وأضاف المصدر: "قام عناصر طاقم مشغلي الطائرات بدون طيار مكون من شخصين تابع للواء رقم 114 الأوكراني المنتشر في منطقة المركز السكني نوفوملينسك على اتجاه خاركوف، بإلقاء السلاح طوعا. وتم الاستسلام للجيش الروسي مع المعدات وطائرة بدون طيار".

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RT

 
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