طاقم توجيه مسيرات جوية أوكرانية يستسلم طوعا مع معداته للجيش الروسي

وأشار المصدر إلى أن الطاقم الأوكراني سلم نفسه ومعداته لمجموعة قوات "الغرب" بالجيش الروسي قرب المركز السكني نوفوملينسك على اتجاه خاركوف.
وأضاف المصدر: "قام عناصر طاقم مشغلي الطائرات بدون طيار مكون من شخصين تابع للواء رقم 114 الأوكراني المنتشر في منطقة المركز السكني نوفوملينسك على اتجاه خاركوف، بإلقاء السلاح طوعا. وتم الاستسلام للجيش الروسي مع المعدات وطائرة بدون طيار".
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