طالبان تحظر على مسؤولي الحكومة الأفغانية استخدام الهواتف الذكية

وينص أمر المحكمة على أن استخدام "جميع مسؤولي المؤسسات العسكرية والمدنية، بمن فيهم القضاة" للهواتف الذكية محظور اعتبارا من 16 يونيو/ حزيران.
وأضاف الأمر أن هواتف المخالفين ستحطم وسيواجهون عقوبات بموجب القانون. ولم ترد إدارة طالبان بعد على طلب للحصول على تعليق.
وقال موظفون حكوميون، إن هذا الحظر عطل بالفعل سير العمل الرسمي. وأعلنت سلطة واحدة على الأقل التنفيذ الفوري للحظر.
وقال موظف حكومي "التأثير كبير جدا لدرجة أن العديد من الإجراءات الإدارية توقفت فعليا، لأن معظم الأعمال الرسمية كانت تجرى سابقا عبر الهواتف المحمولة وتطبيق واتساب والبريد الإلكتروني".
وتحدث مدافعون عن الحقوق أن الهواتف الذكية لا تزال واحدة من الأدوات القليلة التي يستخدمها الأفغان للوصول إلى التعليم، وتوثيق أي انتهاكات والتواصل بشكل خاص والوصول إلى معلومات غير خاضعة للرقابة.
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