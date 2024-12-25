طالبان: مقتل 46 شخصاً بضربات باكستانية في أفغانستان

الوكيل الإخباري- أسفرت ضربات جوية باكستانية عن مقتل 46 شخصا في شرق أفغانستان، بحسب ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان في كابل، وكالة فرانس برس، الأربعاء.



وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد "الليلة الماضية (الثلاثاء)، قصفت باكستان أربع نقاط في منطقة بارمال بولاية بكتيتا. إجمالي عدد القتلى بلغ 46 شخصا، غالبيتهم من الأطفال والنساء".



كما أشار إلى إصابة ستة آخرين بجروح معظمهم من الأطفال.



ونددت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، ليل الثلاثاء الأربعاء، بالضربات الجوية الباكستانية الأخيرة، معتبرة أنها "همجية" وتشكّل "عدوانا صريحا".



وشدد البيان على أنه "لن نترك هذا العمل الجبان بلا ردّ، بل تعتبر الدفاع عن أراضيها وسيادتها حقها الثابت".

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وتصاعدت التوترات الحدودية بين البلدين منذ عودة طالبان إلى السلطة في صيف العام 2021. وتتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة بشنّ هجمات ضد أراضيها انطلاقا من أفغانستان.