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طالب بولاية تينيسي الأميركية يطلق النار في مدرسة ويقتل فتاة قبل أن ينتحر

عام 2023 شهد أعلى عدد من حوادث إطلاق النار في المدارس، حيث بلغ عدد الحوادث 349 حادثا (غيتي)
عام 2023 شهد أعلى عدد من حوادث إطلاق النار في المدارس، حيث بلغ عدد الحوادث 349 حادثا (غيتي)
الخميس، 23-01-2025 11:19 ص
الوكيل الإخباري-  بدأت الشرطة الأميركية تحقيقًا بعد حادث إطلاق النار المروع الذي وقع يوم الأربعاء في مدرسة أنتيوك الثانوية في ناشفيل بولاية تينيسي، حيث فتح طالب يبلغ من العمر 17 عامًا النار داخل المدرسة، مما أسفر عن مقتل طالبة وإصابة أخرى قبل أن ينهي حياته بالانتحار.اضافة اعلان


ووفقًا لبيان نشرته شرطة ناشفيل على وسائل التواصل الاجتماعي، قام الطالب، الذي تم التعرف عليه لاحقًا باسم سولومون هندرسون، بإطلاق عدة طلقات من مسدس داخل كافيتيريا المدرسة.

وأصابت إحدى الطلقات فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، تدعى جوسلين كوريا إسكالانتي، مما أدى إلى وفاتها متأثرة بجروحها. كما أصيب طالب آخر يبلغ من العمر 17 عامًا برصاصة في ذراعه، ونُقل إلى المركز الطبي بجامعة فاندربيلت لتلقي العلاج.

وأفاد المتحدث باسم شرطة ناشفيل بأن اثنين من مسؤولي إنفاذ القانون كانا موجودين في المدرسة وقت الحادث، لكنهما لم يكونا بالقرب من الكافيتيريا عند وقوع إطلاق النار. وعند وصولهما إلى المكان، كان مطلق النار قد انتحر بالفعل.

وأعلنت الشرطة فتح تحقيق شامل للتعرف على دوافع الهجوم، الذي يعد الحلقة الأحدث في سلسلة حوادث إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأميركية. وتضم مدرسة أنتيوك الثانوية، الواقعة في ضاحية جنوب شرقي ناشفيل، نحو ألفي طالب.

ويأتي هذا الحادث بعد ما يقرب من عامين من حادث إطلاق نار آخر وقع في مدرسة مسيحية خاصة في ناشفيل، أسفر عن مقتل 3 تلاميذ و3 من أعضاء هيئة التدريس.

وتشير قاعدة بيانات "كيه-12"، التي أسسها الباحث ديفيد ريدمان لتوثيق حوادث إطلاق النار في المدارس منذ عام 1966، إلى وقوع 330 حادثًا من هذا النوع في الولايات المتحدة خلال العام الماضي فقط.

وكان عام 2023 قد شهد أعلى عدد من حوادث إطلاق النار في المدارس، حيث بلغ عدد الحوادث 349 حادثًا.

أعرب مسؤولو الشرطة عن حزنهم العميق إزاء الحادث، مؤكدين أن مثل هذه الأحداث تترك أثرًا كبيرًا على المجتمع المحلي. وقال المتحدث باسم الشرطة: "نحن نتعامل مع هذه الحوادث بكل جدية، وسنواصل العمل على ضمان سلامة طلابنا ومدارسنا".

الجزيرة 
 
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