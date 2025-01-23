طالب بولاية تينيسي الأميركية يطلق النار في مدرسة ويقتل فتاة قبل أن ينتحر

عام 2023 شهد أعلى عدد من حوادث إطلاق النار في المدارس، حيث بلغ عدد الحوادث 349 حادثا (غيتي)