طبيب: ترامب يستخدم علاجا وقائيا لطفح جلدي ظهر على رقبته

وظهر طفح جلدي أحمر على الجانب الأيمن من رقبة ترامب فوق خط الياقة مباشرة في صور التُقطت له خلال مشاركته في مراسم منح وسام الشرف الاثنين.
وقال الدكتور شون باربابيلا، طبيب الرئيس، إن ترامب يستخدم كريما شائعا بوصفه "علاجا وقائيا للجلد".
