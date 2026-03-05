طبيب: ترامب يستخدم علاجا وقائيا لطفح جلدي ظهر على رقبته

الوكيل الإخباري- قال طبيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرئيس يستخدم علاجا وقائيا لطفح جلدي أحمر اللون ظهر على رقبته، لكن البيت الأبيض رفض الأربعاء تقديم مزيد من التفاصيل عن حالته.

اضافة اعلان



وظهر طفح جلدي أحمر على الجانب الأيمن من رقبة ترامب فوق خط الياقة مباشرة في صور التُقطت له خلال مشاركته في مراسم منح وسام الشرف الاثنين.