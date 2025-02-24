طرابلس عاصمة الثقافة العربية لعام 2024

كانت مدينة طرابلس قبلة الضيوف والزوار ليس فقط من لبنان، بل من جميع أنحاء العالم، حيث حضرها وزراء الثقافة العرب وحشد من الوزراء والنواب والسفراء العرب والأجانب، بالإضافة إلى وفود ثقافية عربية وفعاليات ثقافية لبنانية، وحشد رسمي ودبلوماسي وثقافي وأدبي وشعبي.
غصت مدينة الفيحاء بفعاليات من جميع المناطق اللبنانية والعالم، من فنون مسرحية وتشكيلية وأدبية وعمرانية وتراثية، ما شكل نوعًا من الموزاييك من الحركة الثقافية والشرح، بالإضافة إلى فعاليات تهدف إلى الحفاظ على الموروث الشرقي والهوية الثقافية في إطار الانفتاح على الثقافات الأخرى والتفاعل والتكامل معها.
وقال رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي إن "إطلاق الاحتفال الرسمي بمناسبة المدينة عاصمة للثقافة العربية للعام 2024 الذي أعدته وزارة الثقافة، هو مشهدية "عربية رائعة ومقدرة من لبنان عمومًا وطرابلس والشمال خصوصًا، وطرابلس تعد متحفًا حيًا للأنشطة الثقافية والاجتماعية والتراثية".
بدوره، قال وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى إن طرابلس تضم طاقات كثيرة، وينبغي لهذه المناسبة أن تستعيد المدينة كامل موقعها على خريطة التنمية المستدامة لما تحويه من مرافق اقتصادية ومقدرات ثقافية وإمكانيات عالية بشرية ذات كفاءة عالية في جميع الميادين، داعيًا أن تكون عاصمة أولى ودائمة لثقافة وطننا.
وحققت وزارة الثقافة إنجازات على هامش الاهتمام بمدينة طرابلس من تنظيم واحتضان، بمواكبة ورعاية جميع النشاطات الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية، ومنها إدراج عدد من المتاحف الخاصة على لائحة المتاحف الوطنية في إطار تنمية ثقافية مركزية. كما تم إطلاق ورشة تأسيس متحف الفيحاء الوطني في برج بريسباي "السباع" في مدينة طرابلس.
وبدأت الوزارة مشروع تأهيل الموقع الأثري المكتشف في البترون تحت البناء السكني قيد التشييد عند الواجهة البحرية المحاذية للسور الفينيقي، وذلك بمنحة من دولة اليابان. بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تفاهم مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الثقافية والأدبية، ومتابعة موضوع حطام 13 سفينة غارقة في البحر اللبناني تحتوي على آثار قيمة تعود إلى فترة بين العصرين الهلنستي والعثماني، مغمورة في المنطقة الاقتصادية الحصرية المقابلة للبنان.
بترا
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