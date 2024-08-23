طرفا الحرب في السودان يوافقان على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية

وأكدت دول الوساطة في البيان الذي نقلته قناة (فرانس 24)، أنها استحصلت "على ضمانات من طرفي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين .
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