طرفا الحرب في السودان يوافقان على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية

الوكيل الإخباري- وافق الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف العام، وذلك في بيان ختامي صدر اليوم الجمعة بعد مباحثات في سويسرا.

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