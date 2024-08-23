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طرفا الحرب في السودان يوافقان على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية

علم دولة السودان
السودان
الجمعة، 23-08-2024 06:30 م

الوكيل الإخباري-    وافق الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف العام، وذلك في بيان ختامي صدر اليوم الجمعة بعد مباحثات في سويسرا.

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وأكدت دول الوساطة في البيان الذي نقلته قناة (فرانس 24)، أنها استحصلت "على ضمانات من طرفي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين .

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