طلاب وأكاديميون في نيويورك يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة

ويُنظَّم الإضراب في باحة مركز الدراسات العليا، حيث يرفع المشاركون لافتات وصوراً من غزة، مطالبين إدارة الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات والمؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، معتبرين ذلك "تواطؤاً في الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين".
ويؤكد المشاركون تصميمهم على مواصلة الإضراب حتى تستجيب إدارة الجامعة لمطالبهم العادلة، مشددين على أن التضامن مع فلسطين "ليس خياراً بل التزاماً أخلاقياً".
وفا
-
أخبار متعلقة
-
كالاس: "الحب القاسي" لترامب أفضل من عدم وجوده
-
البولنديون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد في جولة الإعادة
-
من ذهب الميداليات إلى سواد الحداد .. حادث يغيّب 21 رياضياً في نيجيريا
-
طهران: سنرد على استغلال سعة صدرنا في الملف النووي
-
منى تكتسي بالبياض .. استعدادات مهيبة لاستقبال ضيوف الرحمن
-
خبير أمريكي يرجح انسحاب ترامب من المفاوضات بشأن أوكرانيا: حاولنا دون جدوى
-
160 رجل إطفاء يتدخلون لإنقاذ مرضى وسط حريق مأساوي في ألمانيا
-
البيت الأبيض: على إيران قبول العرض الأمريكي في المفاوضات النووية