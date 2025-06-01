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طلاب وأكاديميون في نيويورك يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة

طلاب وأكاديميون في نيويورك يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة
طلاب وأكاديميون في نيويورك يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة
 
الأحد، 01-06-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري- يواصل طلبة وأكاديميون في مركز الدراسات العليا التابع لجامعة مدينة نيويورك (CUNY)، إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، للمطالبة بوقف جرائم الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.اضافة اعلان


ويُنظَّم الإضراب في باحة مركز الدراسات العليا، حيث يرفع المشاركون لافتات وصوراً من غزة، مطالبين إدارة الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات والمؤسسات المتورطة في دعم الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، معتبرين ذلك "تواطؤاً في الإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين".

ويؤكد المشاركون تصميمهم على مواصلة الإضراب حتى تستجيب إدارة الجامعة لمطالبهم العادلة، مشددين على أن التضامن مع فلسطين "ليس خياراً بل التزاماً أخلاقياً".

وفا
 
gnews

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