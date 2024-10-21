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طلبات تعجيزية إسرائيلية لوقف العدوان على لبنان

تصاعد الدخان فوق إحدى قرى جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية
تصاعد الدخان فوق إحدى قرى جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية
الإثنين، 21-10-2024 08:19 ص
الوكيل الإخباري-   ذكر موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان.اضافة اعلان


ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل طالبت السماح لقواتها المسلحة بالمشاركة في “تنفيذ فعال” لضمان عدم إعادة تسليح جماعة “حزب الله” وعدم إعادة بنيته التحتية العسكرية بالقرب من الحدود.

وأضاف التقرير أن إسرائيل طالبت أيضا بحرية عمل قواتها الجوية في المجال الجوي اللبناني.

وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إنه من غير المرجح بشكل كبير أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على شروط إسرائيل.

وأضاف التقرير أن آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي سيزور بيروت اليوم الاثنين لبحث إمكانية إيجاد حل دبلوماسي للصراع.

وكالات
 
gnews

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